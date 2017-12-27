Полиция ищет мужчину, напавшего на водителя скорой помощи в Люберцах

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Подмосковные полицейские разыскивают водителя машины Volkswagen Touareg, который в ходе конфликта напал на водителя автомобиля скорой помощи в Люберцах, сообщает ГУМВД по Московской области.

Данные о нападении на водителя "скорой" у одного из домов на улице Инициативной в Люберцах поступили 26 декабря.

"…Поступило сообщение о том, что возле одного из домов на ул. Инициативная совершено нападение на водителя скорой помощи… В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание злоумышленника", — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что между 54–летним водителем скорой помощи и водителем Volkswagen Touareg произошел конфликт, в результате которого водитель "скорой" получил телесные повреждения.