В Ярославле хозяйка пони заплатит за нападение питомца на женщину

ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Хозяйка пони, сбежавшего из конюшни и напавшего на работавшую на огороде женщину, по решению суда оплатит расходы на лечение и компенсацию морального вреда, сообщает прокуратура области.

По данным надзорного ведомства, в июле 58-летняя жительница Ярославля убирала сено на приусадебном участке в частном секторе в Заволжском районе Ярославля.

"Внезапно женщина увидела, что к ней приближается пони. Лошадь налетела на нее и ударила головой в грудь и в голову. В итоге женщина упала и потеряла сознание… В результате у потерпевшей диагностирована закрытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что пони принадлежит жительнице Рыбинска, которая приехала с ним погулять на территории конной школы недалеко от дома пострадавшей. По данным прокуратуры, женщина оставила лошадь без присмотра и не заметила, как та убежала из конной школы.

Как отмечает надзорное ведомство, согласно статье 1079 Гражданского кодекса РФ, юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности. Обязанность возмещения вреда возлагается на владельца источника повышенной опасности, которым в данном случае оказался пони.

"Заочным решением Заволжского районного суда с учетом заключения прокурора исковые требования удовлетворены. С собственника пони в пользу потерпевшей взысканы расходы на лечение, а также компенсация морального вреда", — констатирует надзорное ведомство. Сумму компенсации пока РИА Новости уточнить не удалось.