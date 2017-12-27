СК начал проверку после гибели трех человек при пожаре в Волгограде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек – РИА Новости. Следователи организовали проверку по факту гибели в частном доме Волгограда трех человек, среди которых, по предварительным данным, двое детей, сообщает СУСК России по Волгоградской области.

Ранее представитель регионального ГУМЧС сообщил РИА Новости, что пожар произошел в частном доме на улице Шаблиевская около 9.30 мск. По прибытии пожарных в доме горели вещи на площади около 30 квадратных метров. В 10.00 мск пожар был локализован. На месте найдены тела трех человек.

"По данному факту … организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в уничтоженном огнем доме проживала женщина с тремя детьми. "Вероятнее всего, погибшие – мать и двое ее младших детей. Старший ребенок в момент возгорания находился в школе", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются причина и обстоятельства трагедии.