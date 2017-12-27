В Улан-Удэ задержали подозреваемого в надругательстве над девочкой

КРАСНОЯРСК, 27 дек — РИА Новости. Полиция задержала жителя Улан-Удэ, подозреваемого в надругательстве над восьмилетней девочкой в октябре этого года, которая смогла вырваться от своего мучителя и убежать, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК Бурятии Дмитрий Столяров.
По данным СК региона, вычислить подозреваемого помогла местная жительница, которая, увидев по телевидению ориентировки подозреваемого, сообщила правоохранительным органам, что видела похожего мужчину в определенном месте. Вскоре его личность была установлена. Им оказался 59-летний нигде не работающий житель микрорайона "Энергетик". Мужчина жил один в квартире вместе с тремя ротвейлерами. У него взяли биологические образцы для сравнительного исследования, в ходе которого эксперты установили, что генетический материал мужчины полностью совпадает с генотипом, который был выделен из биологических объектов, обнаруженных на одежде потерпевшей девочки, в том числе на ее нижнем белье.
"После того, как версия следствия была подтверждена экспертным путем, подозреваемый был задержан. В ходе допроса в присутствии адвоката он признался в причастности к преступлению и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного злодеяния. В день преступления он покупал на Центральном рынке кости для своих питомцев, а затем решил зайти еще в несколько продуктовых магазинов, для чего пешком пересекал дворы по улице Бабушкина, где и увидел игравших на детской площадке девочек", — сказал Столяров.
В настоящее время мужчине предъявлено предварительное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.