В Улан-Удэ задержали подозреваемого в надругательстве над девочкой

КРАСНОЯРСК, 27 дек — РИА Новости. Полиция задержала жителя Улан-Удэ, подозреваемого в надругательстве над восьмилетней девочкой в октябре этого года, которая смогла вырваться от своего мучителя и убежать, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК Бурятии Дмитрий Столяров.

По данным СК, 15 октября неизвестный пожилой мужчина подошел к детской площадке, расположенной во дворе одного из домов по улице Бабушкина Улан-Удэ, и предложил игравшим там девочкам пойти с ним. Одна из них согласилась и отправилась вместе с незнакомцем. Мужчина увел девочку к реке и в кустах надругался над ней. Затем, продолжая преступление, он начал раздеваться, но в это время ребенок смог убежать. На основании показаний свидетелей, а также записей с камер наружного видеонаблюдения был составлен портрет подозреваемого мужчины и установлены его приметы.

По данным СК региона, вычислить подозреваемого помогла местная жительница, которая, увидев по телевидению ориентировки подозреваемого, сообщила правоохранительным органам, что видела похожего мужчину в определенном месте. Вскоре его личность была установлена. Им оказался 59-летний нигде не работающий житель микрорайона "Энергетик". Мужчина жил один в квартире вместе с тремя ротвейлерами. У него взяли биологические образцы для сравнительного исследования, в ходе которого эксперты установили, что генетический материал мужчины полностью совпадает с генотипом, который был выделен из биологических объектов, обнаруженных на одежде потерпевшей девочки, в том числе на ее нижнем белье.

"После того, как версия следствия была подтверждена экспертным путем, подозреваемый был задержан. В ходе допроса в присутствии адвоката он признался в причастности к преступлению и дал подробные показания об обстоятельствах совершенного злодеяния. В день преступления он покупал на Центральном рынке кости для своих питомцев, а затем решил зайти еще в несколько продуктовых магазинов, для чего пешком пересекал дворы по улице Бабушкина, где и увидел игравших на детской площадке девочек", — сказал Столяров.

В настоящее время мужчине предъявлено предварительное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.