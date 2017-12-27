Урин считает излишними применяемые к Серебренникову меры

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Генеральный директор ГАБТа Владимир Урин считает меры, применяемые следственными органами по отношению к режиссеру Кириллу Серебренникову, в том числе его домашний арест, излишними: надо учиться жить и работать в цивилизованных условиях и идти по пути гуманизации следственного процесса, уверен он.

"Я считаю, что государство…, если оно считает, что имеются какие-либо нарушения, имеет право расследовать эти нарушения, это и есть функция государства, если говорить серьезно. Для меня всегда был вопрос, для чего нужно было устраивать маски-шоу в театре "Гоголь-центре", для чего сегодня многие из тех, кто находятся под домашним арестом, находятся под домашним арестом. Любые экономические преступления, с моей точки зрения, должны расследоваться так, как они расследуются во многих государствах мира. Когда, извините меня, люди находятся на свободе, занимаются своим делом. Дальше расследуется дело, и если есть нарушения, причем это делается по отношению ко всем — неважно ты президент, бывший президент и так далее, неважно кто ты — если ты нарушил, то к тебе абсолютно одинаковое отношение", — сказал Урин в интервью телеканалу "Россия 24".

Касаясь организации процесса расследования, он отметил, что не может не сказать "о том, что, с моей точки зрения…, это излишние меры".

"Надо учиться жить в цивилизованных условиях, в том числе и следствию работать в цивилизованных условиях, и уметь добывать доказательства, если нарушения есть… Это не убийцы…, это касается не только моих коллег, это касается вообще, мне кажется, гуманизации следственного процесса", — отметил гендиректор Большого театра.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.