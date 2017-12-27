СК возбудил уголовное дело после стрельбы на фабрике в Москве

Стрельба на фабрике на юго-востоке Москвы (14)

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. По факту стрельбы на территории одной из московских фабрик возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные оборот оружия", сообщил столичный главк СК РФ.