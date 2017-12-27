Защита обжаловала приговор по делу о беспорядках на Хованском кладбище

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Защита подала жалобу на приговор по делу о беспорядках на Хованском кладбище Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.
В середине декабря пять фигурантов дела о беспорядках Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Ходжикурбон Буриев и Шоимардон Ахмадов получили по три года колонии общего режима, суд зачел им время, отбытое в следственном изоляторе с мая 2016 года. Кроме того, суд смягчил обвинение фигурантам, оставив в приговоре только "хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".
"Поступила апелляционная жалоба от адвоката в защиту осужденного Чакалова", — сказала пресс-секретарь суда.
Приговор не вступит в законную силу в отношении остальных людей, пока не будет рассмотрена апелляция защиты первого.
По этому делу проходят 17 фигурантов, в их числе начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев, бывший сотрудник ППС по району Хамовники Никита Мошенко, соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников.