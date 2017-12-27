Защита обжаловала приговор по делу о беспорядках на Хованском кладбище

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Защита подала жалобу на приговор по делу о беспорядках на Хованском кладбище Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

В середине декабря пять фигурантов дела о беспорядках Диловар Юнусов, Джоми Чакалов, Рахмуддин Садурдинов, Ходжикурбон Буриев и Шоимардон Ахмадов получили по три года колонии общего режима, суд зачел им время, отбытое в следственном изоляторе с мая 2016 года. Кроме того, суд смягчил обвинение фигурантам, оставив в приговоре только "хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

"Поступила апелляционная жалоба от адвоката в защиту осужденного Чакалова", — сказала пресс-секретарь суда.

Приговор не вступит в законную силу в отношении остальных людей, пока не будет рассмотрена апелляция защиты первого.

Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае 2016 года — в "побоище" участвовали около 200 человек, трех человек забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище. Полиция возбудила дела о хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении имущества. Параллельно СК РФ расследовал дело по более тяжким статьям — об организации массовых беспорядков, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть двух человек, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По этому делу проходят 17 фигурантов, в их числе начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 ГБУ Москвы "Ритуал" Юрий Чабуев, бывший сотрудник ППС по району Хамовники Никита Мошенко, соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников.