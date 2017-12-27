При пожаре на фабрике балетной обуви в Балашихе продукция не пострадала

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Продукция на производстве балетной обуви в Балашихе не пострадала во время пожара, сообщили РИА Новости на предприятии.
"Нет, все хорошо", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, пострадала ли в результате пожара продукция предприятия.
По данным администрации городского округа, компания "Р-Класс" существует более 15 лет. В Балашихе на территории здания бывшей хлопкопрядильной фабрики она арендует около 3 тысяч квадратных метров производственных и складских площадей. На предприятии работает около 100 человек. Компания выпускает профессиональную балетную обувь для солистов ведущих театров России.