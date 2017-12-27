В Домодедово локализовали пожар на складе

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пожар на складе в подмосковном Домодедово локализован на площади 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в Национальном центре управления кризисными ситуациями (НЦУКС) МЧС РФ в среду.

По данным НЦУКС, "в 5:55 мск 27 декабря поступила информация о возгорании на территории промзоны" в районе Промышленной улицы в городском округе Домодедово Московской области.

"По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших нет. В 6:48 пожар был локализован на площади 1500 квадратных метров. Угрозы распространения огня на соседние строения нет. Проводится работа по ликвидации пожара", — сообщили также в НЦУКС.