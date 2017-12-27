Сибиряк заколол рапирой мужчину, заставшего его за поиском наркотиков

НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Суд в Новосибирске приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима местного жителя, который заколол обломком рапиры случайного свидетеля его поисков закладки с наркотиком, сообщает в среду прокуратура Новосибирской области.

"Сегодня Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя города Артема Садчикова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "убийство", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ночью 18 июля 2017 года Садчиков в состоянии алкогольного опьянения с друзьями около дома по улице Авиастроителей в Дзержинском районе искал тайник-закладку с наркотиком. Один из жителей дома по пути к своему подъезду сделал им замечание, которое привело к словесному конфликту, переросшему в драку.

"В это время друг подсудимого вернулся к автомобилю, на котором они приехали, и принес обломок шпаги (рапиры), которую сын водителя ранее использовал для занятий в секции фехтования. Садчиков забрал у друга рапиру и нанес потерпевшему не менее двух ударов в грудную клетку, отчего наступила смерть 32-летнего мужчины", — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что в суде подсудимый полностью признал вину в убийстве, однако сказал, что, несмотря на распитые накануне спиртные напитки, не был пьян. В судебном заседании он извинился перед родными и близкими погибшего.

В итоге суд приговорил Садчикова к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.