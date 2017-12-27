На Чукотке вертолет с 11 пассажирами вынужденно сел возле ВПП

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Вертолет с 11 пассажирами вынужденно сел возле взлетной полосы из-за сильного ветра на Чукотке, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Вертолет выполнял рейс Эгвекинот-Ванкарем-Нутэпэльмен. На борту находились 11 пассажиров (из них три ребёнка) и три члена экипажа. Все пассажиры — жители села Нутэпэльмен.
По данным МЧС, никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. Воздушное судно оставили на месте происшествия до прибытия экспертной группы. Прибытие комиссии намечено на 28 декабря.