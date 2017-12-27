На Чукотке вертолет с 11 пассажирами вынужденно сел возле ВПП

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Вертолет с 11 пассажирами вынужденно сел возле взлетной полосы из-за сильного ветра на Чукотке, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"Двадцать седьмого декабря 2017 года в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу поступило сообщение о том, что в селе Нутэпэльмен городского округа Эгвекинот в 10-ти метрах от взлетной полосы, совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8. По предварительной информации, происшествие произошло из-за сильного порыва ветра", — говорится в сообщении.

Вертолет выполнял рейс Эгвекинот-Ванкарем-Нутэпэльмен. На борту находились 11 пассажиров (из них три ребёнка) и три члена экипажа. Все пассажиры — жители села Нутэпэльмен.

По данным МЧС, никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. Воздушное судно оставили на месте происшествия до прибытия экспертной группы. Прибытие комиссии намечено на 28 декабря.