Жителю Астаны грозит до шести лет лишения свободы за "минирование" вокзала

АЛМА-АТА, 27 дек – РИА Новости. Около 150 человек эвакуировали из здания железнодорожного вокзала Астаны в ночь на среду после поступления на пульт оперативных служб анонимного телефонного сообщения о заложенном на транспортном объекте взрывном устройстве, по подозрению в причастности к "минированию" задержан 64-летний мужчина, сообщила пресс-служба департамента внутренних дел на транспорте МВД республики.

"На место происшествия незамедлительно прибыли все службы экстренного реагирования. Было выставлено оцепление, с территории вокзала были эвакуированы около 150 человек, из них 50 работников железнодорожного вокзала и 100 пассажиров", — говорится в сообщении.

Взрывное устройство в ходе осмотра не обнаружено. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье "заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предусматривающей уголовную ответственность в виде лишения свободы до шести лет.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 64-летний мужчина. Им оказался ранее судимый житель города Астана. В настоящее время злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. Вокзал работал в штатном режиме, задержки поездов не было", — сообщила пресс-служба департамента.

В понедельник за аналогичное правонарушение в Астане был задержан 25-летний мужчина, который за несколько часов "заминировал" здание Верховного суда, университета и еще одного городского вокзала.