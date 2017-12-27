Жильцы частично обрушившегося дома в Ижевске начали возвращаться в квартиры

УФА, 27 дек — РИА Новости. Жильцы первых трех подъездов дома в Ижевске, который частично обрушился из-за взрыва газа, в среду начали возвращаться в свои квартиры, сообщили РИА Новости в правительстве Удмуртии.

Обрушение части жилого дома в столице Удмуртии с первого по девятый этаж произошло 9 ноября, были полностью разрушены восемь квартир. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа. Власти Удмуртии провели четыре экспертизы состояния дома, чтобы выяснить возможность заселения людей в квартиры. По результатам всех экспертиз решено, что дом безопасен, и жители первых трех подъездов могут вернуться в свое жилье. Вопрос по возвращению жильцов остальных подъездов решится после укрепления каркаса дома.

"Сегодня поэтапно начали заселение. Первыми вошли в свои квартиры жители первого подъезда. С каждой семьей специалисты входят в помещения, отвечают на все возникающие вопросы", — пояснили в правительстве региона.

По словам собеседника агентства, трещины в подъездах, на которые жалуются жильцы, не связаны со взрывом газа. "Эксперты определили, что трещины не из-за взрывной волны появились, они были и раньше. В любой другой дом можно зайти и увидеть такое же", — сказал представитель удмуртского правительства.

Ранее жители дома написали президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором жаловались, что комиссия не учла их заявления о трещинах между бетонными плитами, повреждении швов и оконных конструкций, выпадении закрепленных на стенах конструкций в квартирах не только ближайших к взрыву подъездов, но и удаленных. Жильцы заявляли, что после происшествия их квартиры подешевели в пять раз, и попросили президента посодействовать в решении их жилищного вопроса.