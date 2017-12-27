В МЧС рассказали о реакции жителей Симферополя на хлопок в небе во вторник

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. После громкого хлопка в небе над Симферополем люди активно звонили на линии всех экстренных служб и просили не скрывать информацию о происходящем, хотя повода для беспокойства не было, сообщил помощник начальника крымского главка МЧС РФ Владимир Иванов.
"Мониторинг соцсетей показал, что люди сильно взбудоражены. Очень большой шквал различных групп был создан, фотографии выкладывали. Звонки поступали на линии всех экстренных служб, все считали, что какая-то информация утаивается, кто-то что-то знает и не говорит… Отдельные люди искали метеорит, и самолеты, и инопланетян. Много шуток родилось в соцсетях", — сказал Иванов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Он подчеркнул, что никаких оснований для паники не было, ситуация находилась под полным контролем.
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в городе у всех паника из-за этой ракеты #Крым #Симферополь pic.twitter.com/5CmkjmmMM8— Арвид (@arvidOS) 26 декабря 2017 г.