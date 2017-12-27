В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на водителя автобуса

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на водителя автобуса, перевозившего школьников в Санкт-Петербурге, сообщила в среду официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщил РИА Новости, что полиция устанавливает местонахождение водителя иномарки, который ранил ножом водителя автобуса в Петербурге. По данным местных СМИ, мужчина напал с ножом на водителя детского автобуса на Октябрьской набережной прямо на глазах у его маленьких пассажиров. После инцидента детей доставили в администрацию Невского района.

По данным СК, нападение совершили 44-летний Ализаде Мустафаев, уроженец Азербайджана, и неустановленная женщина. Мустафаев нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница — несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле Range Rover. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован.

"Сегодня около пяти часов утра сотрудники уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий на набережной реки Оккервиль задержали водителя иномарки. Им оказался 44-летний петербуржец. В настоящее время с ним работают сотрудники полиции", — приводятся на сайте МВД слова Волк.