В Волгограде раскрыли крупный цех по изготовлению суррогатного алкоголя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек – РИА Новости. Правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в организации подпольного цеха по изготовлению суррогатного алкоголя в Волгограде, изъяты почти 10 тысяч бутылок готового к сбыту суррогата и около 40 тонн этилового спирта, из которого его готовили, сообщает ГУМВД России по Волгоградской области.

По данным ведомства, цех располагался на территории хозяйственных построек в Дзержинском районе Волгограда. "Члены организованной группы… производили суррогатный алкоголь на специальном оборудовании в антисанитарных условиях путем смешивания спирта с водой, различными красителями и вкусовыми добавками", — говорится в сообщении. Тут же на бутылки наклеивались поддельные акцизные марки и этикетки различных, в том числе элитных, брендов.

Сырье для изготовления контрафакта поставлялось на территорию области из Северо-Кавказского региона. В общей сложности, в ходе проведения обысков полицейские изъяли из незаконного оборота почти 10 тысяч бутылок готового к сбыту суррогата, порядка 40 тонн этилового спирта, из которого он изготавливался, а также поддельные акцизные марки, черновую документацию и денежные средства в размере 340 тысяч рублей.

Еще более 2 тонн опасного алкоголя, приготовленного к розничной продаже, были изъяты у одного из предполагаемых реализаторов по месту жительства. Экспертиза подтвердила, что федеральные специальные марки являются поддельными. В результате спецоперации задержаны шесть человек. Возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование".