Депутата челябинской гордумы оставили под стражей по делу о мошенничестве

ЧЕЛЯБИНСК, 27 дек – РИА Новости. Челябинский облсуд оставил в силе постановление райсуда об аресте депутата челябинской гордумы Андрея Пязока, обвиняемого в хищении денег дольщиков при строительстве жилых домов, сообщила в среду пресс-служба облсуда.

По данным СК, в отношении учредителя ООО "Речелстрой", депутата челябинской гордумы Андрея Пязока было возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в "мошенничестве". По версии следствия, в 2015–2016 годах Пязок похитил деньги дольщиков строительства нескольких жилых домов микрорайона Lake City в Челябинске. Всего по уголовному делу признаны потерпевшими более 700 граждан.

"Сегодня Челябинский облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Андрея Пязока, оставил без изменения постановление Центрального райсуда Челябинска, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 11 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

Постановление обжаловал адвокат обвиняемого, он настаивал на его отмене — сторона защиты просила изменить Пязоку меру пресечения на домашний арест или залог, уточняется в сообщении.

Кроме того, представитель потерпевшего заявил, что только оставаясь на свободе, Пязок может способствовать скорейшему завершению строительства домов и передачи квартир дольщикам, добавляется в сообщении.

Прокурор просила оставить постановление районного суда и меру пресечения без изменения, сообщает пресс-служба.

В поселке Чурилово компания-застройщик "Речелстрой" возводила 19 домов. Прокуратура Челябинской области установила, что по 17 из них сроки ввода в эксплуатацию неоднократно переносились, а строительство на 11 объектах в настоящее время приостановлено.

С декабря 2015 года по февраль 2016 года стройкомпания заключила 1,5 тысячи договоров долевого участия с привлечением денежных средств дольщиков в размере более 2 миллиардов рублей, достаточных для строительства, но обязательства перед дольщиками не были выполнены, уточняет прокуратура. Полицией Челябинска было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников долевого строительства.

Ранее сообщилось, что президент России Владимир Путин после посещения Челябинска позвонил одной из дольщиц недостроенного микрорайона в Чурилово, а затем связался с челябинским губернатором и попросил взять эти вопросы на контроль.