В Иркутске задержали вандала, осквернившего памятник погибшим воинам

ИРКУТСК, 27 дек – РИА Новости. В Усть-Куте полицейские задержали предполагаемого поджигателя венков возле мемориала памяти воинам Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба ГУМВД по Иркутской области.

"Сотрудники полиции задержали подозреваемого в акте вандализма, совершенного 17 декабря в городе Усть-Куте. Тогда неизвестный поджег венки, возложенные у памятной стены городского мемориала", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, оперативники опросили жильцов более 600 квартир и проверили на причастность порядка 200 человек, а также изучили десятки часов записей с камер видеонаблюдения, установленных вблизи мемориала.

В результате полицейские вышли на след предполагаемого злоумышленника. Им оказался 27-летний местный житель Усть-Кута. В момент совершения преступления, по данным полиции, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Внятно объяснить мотивы своего поступка подозреваемый не смог.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "вандализм", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.