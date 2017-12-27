Морской порт Магадана прекратил работу из-за штормового ветра

МАГАДАН, 27 дек — РИА Новости, Людмила Щербакова. Докеры Морского торгового порта Магадана в среду прекратили все погрузочно-разгрузочные работы из-за штормового ветра, порывы которого достигают 30 метров в секунду, сообщил РИА Новости представитель предприятия.

Спасатели накануне разослали экстренное предупреждение о приходе мощного циклона сразу в несколько районов Магаданской области и в Магадан. Он принес с собой снегопады и штормовой ветер.

"Порывы ветра достигают тридцати метров в секунду, поэтому временно суда не разгружаются и не загружаются. Мы надеемся возобновить работу уже завтра, хотя прогнозы пока не утешительны", — рассказал собеседник агентства.

Этот циклон пришел на Колыму из Японского моря. Сейчас он держит под своим влиянием обширнейшую территорию – Камчатку, Курилы, Сахалин, часть Хабаровского края и Колыму, рассказала РИА Новости начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра России по Магаданской области Вера Завадько.

"Циклон будет пополняться воздушными массами с юга, теплыми воздушными массами. Это будет приводить к тому, что он будет получать дополнительную энергию. И периодически то чуть-чуть ослабевать, то снова усиливаться. Ветер дует у нас на данный момент практически везде", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что циклон будет хозяйничать в регионе еще двое суток. Ветер стихнет только к выходным.