Более 30 жителей Приморья получили огромные счета за электричество

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек — РИА Новости. Свыше 30 жителей города Артем Приморского края получили некорректные электронные квитанции, где из-за технического сбоя показатели прибора учета показывали значительно больший объем потребления, сообщил РИА Новости представитель ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК).

Ранее ряд СМИ опубликовал фото квитанции одной из местных жительниц, в которой стоит сумма платежа свыше 2,8 миллиона рублей.

"ДЭК приносит свои извинения 35 абонентам, получившим электронные квитанции с начислениями, существенно превышающими фактический объем потребления. Квитанция с корректными начислениями в электронном виде будет направлена 27 декабря. Счета за декабрь на бумажном носителе клиенты получат в начале января уже с откорректированными данными", — сказал собеседник.

Он пояснил, что расчет пришел в квитанциях по начислениям со всеми девятками. "Например, вместо показания 25,68 были указаны все девятки. Техническая ошибка устранена в течение суток", — добавил собеседник.

Список лицевых счетов, по которым произвели некорректные начисления, опубликованы на сайте ДЭК.