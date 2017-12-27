Школьники в Петропавловске-Камчатском уйдут на каникулы раньше срока

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек — РИА Новости. Школьники Петропавловска-Камчатского уйдут на зимние каникулы раньше запланированного срока — с 28 декабря, коррективы в учебный процесс внес циклон, сообщили РИА Новости в мэрии краевого центра.

Мощный циклон обрушился на юг Камчатки во вторник. Он принес на полуостров сильные осадки и ветер. Во вторник занятия в школах Петропавловска-Камчатского были отменены. К вечеру 26 декабря из-за неблагоприятных погодных условий и сложной обстановки на дорогах власти города приняли решение досрочно отменить уроки в образовательных учреждениях и в среду.

"Занятия в городских школах должны были продолжаться до конца недели, но поскольку к четвергу на Камчатке ждут подход очередного циклона, принято решение отправить детей на каникулы досрочно — с 28 декабря", — сообщили в пресс-службе администрации Петропавловска-Камчатского.

Там добавили, что несколько дней никак не скажутся на учебном процессе, а школьники смогут наверстать программу в течение следующей четверти, которая начнется сразу после новогодних праздников.

Вместе с тем в мэрии отмечают, что все объекты социальной сферы расчищены от снега. К территориям поликлиник, детских садов, школ и других учреждений есть подъезд для транспорта. Всего на дорогах Петропавловска-Камчатского в среду работают 88 единиц на дорогах, 47 из них — во внутриквартальных проездах.

По прогнозам синоптиков, к берегам Камчатки движется очередной циклон, который начнет влиять на погоду на полуострове в ночь на 28 декабря. Наладиться погода должна только к 30 декабря.