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Происшествия

Четвероногий враг: кто виновен в гибели детей от клыков агрессивных собак

08:0027.12.2017
(обновлено: 08:01 27.12.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкБездомные собакиБездомные собаки
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Более 150 рваных ран насчитали эксперты на теле семилетней девочки, погибшей от зубов разъяренных собак в Свердловской области. Натасканные на дичь псы настигли ребенка на снежной горке и не отпускали до последнего. Их владельцы вместо реального срока могут отделаться лишь ограничением свободы. О том, как две охотничьи лайки держали в страхе целый поселок и можно ли найти управу на хозяев агрессивных животных, — в материале РИА Новости.

Собачий террор

На этой неделе суд в Свердловской области должен вынести приговор двум жителям поселка Пальмино, обвиняемым в "причинении смерти по неосторожности". Их охотничьи лайки, Хан и Рыжий, в феврале 2017-го растерзали семилетнюю девочку. "Четвертого числа у меня родился сын Матвей, а на следующий день в палату пришла сестра, я еще очень удивилась, что ее пропустили, ведь в роддоме был объявлен карантин, — рассказывает РИА Новости мама девочки Ольга Завидовская. — Она сказала, что Полины больше нет. Я сначала даже не поверила, просто не могла. Думала, что это неправда".

© Фото предоставлено матерью погибшейПолина была победителем конкурса "Принцесса села"
© Фото предоставлено матерью погибшей
Полина была победителем конкурса "Принцесса села"

Днем 5 февраля Полина вместе со старшим братом отправились на прогулку. Мальчик пошел во Дворец культуры на репетицию, а сестра осталась кататься на горке, расположенной неподалеку. Через 20 минут ее, лежащую возле спуска, обнаружили школьники. Девочка была уже мертва. На теле судмедэксперты насчитали более 150 укусов. "Страшно представить, какую жуткую смерть приняла внучка, — вспоминает бабушка Полины Александра Иванова. — А ведь она так мечтала пойти в первый класс (девочка должна была стать единственной первоклассницей в поселке), так ждала, когда мама вернется с ее младшим братиком".

Бродячие собаки у входа в метро. Архивное фото
© РИА Новости
Собаки покусали пятерых детей возле школы под Саратовом
В этот же день стали известны клички собак и имена их владельцев. Ими оказались Эдуард Канифин и Александр Фомин. Выяснилось, что охотничьи лайки уже не первый год держат в страхе все население. Как рассказали местные жители, агрессивные псы задрали в Пальмино всех кошек и маленьких собак, а потом переключились на людей. По словам учительницы Натальи Головиной, дети даже боялись ходить в школу. На все жалобы и просьбы держать своих питомцев в вольере хозяева никак не реагировали.

После случившейся трагедии одну собаку застрелили, другую задавили. Фомина с Канифиным задержали, но только на 48 часов. Отец Полины едва не устроил самосуд. "Он хотел взять ружье и пойти перестрелять их семьи, — вспоминают жители. — Хорошо, что удалось его остановить, а то неизвестно, чем бы все закончилось. Почти все жители поселка охотники, на руках у которых по нескольку единиц огнестрельного оружия".

© Фото : СУ СКР по Свердловской областиЭдуард Канифин и Александр Фомин
© Фото : СУ СКР по Свердловской области
Эдуард Канифин и Александр Фомин

Следствие и суд длились почти год, все это время обвиняемые находились под подпиской о невыезде. Обоим мужчинам грозило два года колонии, однако прокурор запросил для них лишь ограничение свободы. "То есть в течение ближайших двух лет они просто не смогут покидать пределы своего поселка и каждый месяц будут ездить отмечаться, — резюмирует Завидовская. — Я считаю, что это слишком мягкое наказание, и буду добиваться, чтобы за смерть дочки они ответили по всей строгости закона".

"Завел питбуля — встань на учет"

К сожалению, уральская трагедия далеко не первая. Ежегодно от клыков собак страдают сотни взрослых людей и детей. В лучшем случае дело заканчивается причинением легкого вреда здоровью, в худшем — летальным исходом. В эту субботу, 23 декабря, в Астрахани немецкая овчарка загрызла четырехлетнюю девочку. Ребенок скончался прямо на операционном столе. По данному факту сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса "Причинение смерти по неосторожности". Впрочем, сроки владельцы четвероногих убийц получают довольно мягкие — максимум два года лишения свободы. И то не всегда.

Собаки. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Девочку, которую покусали собаки в Волгограде, определили в хирургию
"Нужно не только ужесточать наказание, но и вводить контроль над хозяевами животных. Например, когда человек приобретает оружие, он проходит обязательное лицензирование, покупает сейф, проверяется у психолога. А сейчас получается, что собак, причем агрессивных пород, может взять кто угодно, — рассказывает РИА Новости адвокат потерпевших Андрей Кацайлиди. — Завел крупную или бойцовую собаку — встань на учет, проверься, докажи, что ты вменяемый. А то потом питомцы начинают бросаться на людей, но только собаки-то ни при чем — всегда виноваты хозяева".

© Flickr / lelikКавказская овчарка
© Flickr / lelik
Кавказская овчарка

По мнению юриста, контроль могут осуществлять сотрудники МВД. "Этим может заниматься участковый, он работает "на земле" и всегда находится ближе всех к народу. Полицейские должны ходить по домам и проверять наличие домашних животных, — продолжает Кацайлиди. — В случае с Полиной участковый сейчас заявляет, что к нему не поступало письменных заявлений о нападениях или жалоб на этих собак. А, если разобраться, зачем они нужны? Деревня-то небольшая, всего около 300 жителей, он сам должен знать, что происходит на вверенной ему территории".

Кот в кресле у батареи. Архивное фото
© Fotolia / koldunova
Депутат Мосгордумы: все домашние животные должны быть зарегистрированы
Кроме усиления контроля, адвокат также предлагает ввести к 109-й статье Уголовного кодекса дополнительный пункт. "Смерть ведь можно причинить разными способами, может быть, нужно более узко определить, что есть просто причинение смерти по неосторожности, а что есть отягчающее обстоятельство, связанное именно с домашними животными, — резюмирует Кацайлиди. — То есть если хозяин осуществлял ненадлежащее воспитание собаки и его питомец кого-то загрыз, то к двухлетнему сроку, предусмотренному этой статьей, можно прибавить еще несколько лет. Но без необходимого контроля бесполезно ужесточать наказание".

Неполноценные хозяева

По словам профессиональных собаководов, в 99 из 100 случаев нападений собак на людей виновны хозяева питомцев. "Как сделать безопасным общение с подростками? Воспитывать их, пока они маленькие. Так же и с домашними животными. У собаки, конечно, может проявиться психическое расстройство, но такие случаи единичны, — объясняет РИА Новости кинолог Татьяна Язвинская. — Иногда встречаются люди, как правило, это мужчины, которые заводят довольно внушительную собаку, например ротвейлера или стаффа, чтобы реализовать собственную внутреннюю ущербность. И когда их пес на кого-то нападает, они от этого, простите за выражение, ловят кайф".

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкРотвейлер на международной выставке собак всех пород "Господин Великий Новгород &mdash; 2014"
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Ротвейлер на международной выставке собак всех пород "Господин Великий Новгород — 2014"

Дрессировщики уверены, что хорошо воспитанная собака первой никогда не бросится на человека, если он сам не спровоцирует ее. "С питомцами нужно обращаться так же, как с человеком, — резюмирует Язвинская. — И здесь, как и с людьми, безнаказанность порождает вседозволенность".

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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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dudikovaxxx
Как интересно получается,если собака" виновата"(хотя это виноват человек который за нее отвечает) в гибели человека,то ее убивают,а когда один человек убил другого,то он продолжает жить дальше.
08:35
27.12.2017
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