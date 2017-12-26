Представитель СК рассказала, как в окружении называли полковника Захарченко

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, как в окружении звали полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве.

"В окружении Захарченко между собой звали Захар хитрый. Он действительно свои действия сам планировал, разрабатывал и никогда не повторялся", — сказала Петренко в эфире радиостанции "Вести FM".

По ее словам, следствие полагает, что преступную деятельность обвиняемый вел ни один год.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.