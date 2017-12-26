СК рассмотрит несколько версий в деле о ДТП на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Следствие проверит версию водителя автобуса о неисправности тормозов, а также версию об ошибке водителя в деле о ДТП у станции метро "Славянский бульвар" в Москве, сообщила во вторник официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По словам Петренко, водителя автобуса ранее допросили.

"Его версия, что отказали тормоза. В рамках следствия и эта версия, и версия неисправности, и его ошибки будут рассматриваться", — сказала она в эфире радиостанции "Вести FM".

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. По уточненным данным, четыре человека погибли, 11 получили травмы. Девять человек остаются в больницах.

Водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности … не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем".

В ситуации разбирается следствие, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Водитель задержан.