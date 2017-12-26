Переодетый в женщину москвич попытался оформить кредит на покойную мать

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сотрудники столичного управления МВД задержали переодетого в женщину москвича, который пытался оформить кредит по паспорту покойной матери. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

По информации ведомства, сотрудников банка смутил внешний вид клиента, предъявившего документ на имя 65-летней женщины с целью получения кредитной карты. Служащие обратились в правоохранительные органы.

"Злоумышленник, почувствовав неладное, успел скрыться с места происшествия до приезда полицейских", — говорится в сообщении столичного управления МВД.

Подозреваемый был задержан сотрудниками автопатруля отдела МВД по району Зябликово. Им оказался 39-летний житель Москвы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Мошенничество".

У задержанного взяли подписку о невыезде. Идет следствие.