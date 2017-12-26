В ДТП под Владимиром погиб один человек, еще пятеро пострадали

БРЯНСК, 26 дек – РИА Новости. Иномарка, выехавшая на встречную полосу, столкнулась с легковым автомобилем под Владимиром, в результате чего один человек погиб, пять человек, в том числе три несовершеннолетние девушки, пострадали, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

По предварительной информации, ДТП произошло во вторник около 16.30 мск на автодороге Юрьев-Польский — Кольчугино вблизи села Паладино. Водитель автомобиля KIA Rio не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2109" под управлением жителя города Юрьев-Польский.

"В результате ДТП от полученных травм водитель автомашины "ВАЗ" скончался на месте, пострадали его пассажирки — три несовершеннолетние девушки. Также в ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля KIA Rio. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение города Юрьев-Польский", — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб, дорожное движение организовано через одну из полос. Обстоятельства ДТП уточняются.