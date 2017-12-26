Более 30 человек осуждены по делам о хищениях в Минобороны

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Более 30 человек уже осуждены по делам о хищениях в Минобороны, в рамках этих расследований почти весь ущерб государству был возвращен, сообщила во вторник официальный представитель СК России Светлана Петренко

Вспоминая дело экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, которому было предъявлено обвинение в халатности, но его освободили по амнистии, Петренко сообщила, что Сердюков признал состав преступления.

"Дело не закончилось пшиком. Наши военные следователи провели глобальное расследование", — сказала она в эфире радиостанции "Вести FM".

По словам Петренко, расследовалось порядка нескольких десятков уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности было очень много чиновников по этим уголовным делам.

"Более 30 человек осуждено по этим делам: вспомните, "Оборонсервис", "Славянка", "Воентелеком". В рамках этих дел почти весь ущерб государству был возвращен", — сказала Петренко.

Она добавила, что расследование этих уголовных дел продолжается, и у следствия есть фигуранты по этим делам