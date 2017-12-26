СК не нашел криминальной составляющей в действиях руководства Захарченко

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Следствие не установило криминальной составляющей в действиях руководства полковника МВД Дмитрия Захарченко, сообщила во вторник официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Следствие не видит криминальной составляющей (проверяло, но не нашло) в действиях его (полковника Захарченко — ред.) руководства", — сказала она в эфире радиостанции "Вести FM".

Как отметила Петренко, другое дело, что, наверно, не было правильного, должного контроля, но, по ее словам, руководство за это понесло дисциплинарную ответственность.

Что касается подчиненных Захарченко, то они, по словам Петренко, действовали в "точном соответствии со своими должностными обязанностями, которые оперативники должны исполнять". Ничего незаконного в их действиях следствие тоже не видит, пояснила представитель СК.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.