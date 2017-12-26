Глава СК контролирует дело о нападении на водителя автобуса в Петербурге

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о нападении на водителя автобуса, перевозившего школьников в Санкт-Петербурге, сообщила во вторник официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщил РИА Новости, что полиция устанавливает местонахождение водителя иномарки, который ранил ножом водителя автобуса в Петербурге. По данным местных СМИ, мужчина напал с ножом на водителя детского автобуса на Октябрьской набережной прямо на глазах у его маленьких пассажиров. После инцидента детей доставили в администрацию Невского района.

По данным СК, нападение совершили 44-летний Ализаде Мустафаев, уроженец Азербайджана, и неустановленная женщина. Мустафаев нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница — несколько ударов неустановленными предметами, затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле Range Rover. Потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован.

"Председатель Следственного комитета взял на личный контроль ход расследования уголовного дела, поручил следователям ГСУ СКР по Санкт-Петербургу в кратчайшие сроки задержать нападавших, установить мотивы преступления и собрать доказательственную базу вины подозреваемых", — отметила представитель СК.