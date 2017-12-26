На Урале возбудили дело после смерти мужчины, к которому не приехали врачи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 дек – РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту смерти жителя города Березовского Свердловской области, скончавшегося, по сообщениям СМИ, из-за несвоевременно оказанной помощи, сообщает во вторник региональное следственно управление СК РФ.

По данным местных СМИ, вечером 23 декабря в одном из общежитий города Березовского стало плохо 57-летнему мужчине. Скорая помощь, по сообщению СМИ, отказалась ехать, так как позвонивший медикам охранник предположил, что мужчина может быть нетрезв. В итоге он скончался. Позже пресса уточнила, что скорая помощь все же выезжала на место. По данному факту свердловское СУСК и региональный минздрав начали свои проверки, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

"Следственным отделом… в рамках возбужденного уголовного дела по статье 293 УК РФ "халатность" проверяется инцидент, произошедший в минувшие выходные в одном из общежитий города Березовского, когда местный житель скончался якобы в результате несвоевременно оказанной ему медицинской помощи", — сообщает управление СК.

Ранее Бастрыкин поручил выяснить не только причину смерти мужчины, но и все обстоятельства произошедшего, а также проверить действия диспетчера и работников станции скорой помощи при получении сообщения об умирающем мужчине.