Совет при ФСБ будет противодействовать вербовкам молодежи через соцсети

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Общественный совет при ФСБ РФ планирует в 2018 году уделить особое внимание противодействию попыткам вовлечения молодежи в незаконные вооруженные формирования через соцсети, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Пресечение попыток вербовки молодежи в ряды экстремистов и террористов является одним из приоритетных направлений работы российских спецслужб и правоохранительных органов. Во вторник состоялось выездное заседание Общественного совета, приуроченное к 100-летию со дня образования органов безопасности РФ.

"В 2018 году Общественный совет планирует уделить особое внимание совместной работе институтов гражданского общества и государственных структур по выработке мер, направленных на противодействие вовлечению граждан России в незаконные вооруженные формирования с использованием социальных сетей", — говорится в сообщении. Также Совет намерен сфокусироваться на укреплении престижа ФСБ России и патриотическом воспитании подрастающего поколения.