В Татарстане задержали горного мастера по делу о взрыве на руднике

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Горный мастер задержан в рамках расследования дела о взрыве на руднике в Татарстане, сообщает пресс-служба СК по региону.

"По подозрению в совершении преступления задержан горный мастер 58-летний Константин Макаров, который подписал документацию об израсходовании взрывчатки. Решается вопрос об избрании в отношении него одной из предусмотренных законом мер пресечения", — говорится в сообщении.

Утром 25 декабря 2017 года работники рудника погрузили в автомобиль пустые коробки из-под аммонита для вывоза из рудника. Однако в них оказалась неиспользованная взрывчатка. После того, как автомобиль покинул территорию рудника, произошла детонация, в результате чего находившиеся в автомобиле рабочие скончались.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек на территории гипсового рудника в Татарстане.