Суд арестовал гендиректора "Воентелекома" по делу о многомиллионном хищении

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы во вторник заключил под стражу главу подведомственной Минобороны РФ компании "Воентелеком" Александра Давыдова по подозрению в многомиллионном хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Давыдова меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 февраля", — огласила решение судья.

Давыдова подозревают по части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупно размере)

Согласно данным газеты "Коммерсант", Давыдова подозревают в хищении около 500 миллионов рублей в ходе реализации госконтрактов на поставку спецтехники министерству обороны. Ранее издание писало о задержании первого заместителя гендиректора "Воентелекома" Олега Савицкого и финдиректора компании Евгения Жилкова по подозрению в особо крупном мошенничестве при поставках спецтехники.

По данным газеты, в понедельник сотрудники Главного военного следственного управления и оперативники ФСБ провели обыски в кабинете и машине Давыдова, а затем он был задержан и допрошен в ГВСУ.

Согласно материалам расследования, "Воентелеком" заключал с Минобороны контракты на поставку спецоборудования и на осуществление авторского надзора за спутниковой связью, а затем использовал различные схемы для завышения стоимости своих продуктов и услуг, пишет издание. Отмечалось, что "например, за один маршрутизатор Минобороны платило по 1 миллиону рублей, в то время как его рыночная стоимость, по подсчетам следствия, не превышала 350 тысяч рублей".

"Воентелеком" был образован в июне 2009 года приказом министерства обороны из федерального государственного унитарного предприятия "Воентелеком". Как сообщается на сайте компании, она обеспечивает связь для вооруженных сил.