Кузнецова взяла под контроль инцидент с подростками в ижевской колонии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова взяла под контроль инцидент в ижевской воспитательной колонии, где девять воспитанников нанесли себе порезы, в прокуратуру направлен запрос, сообщает пресс-служба детского омбудсмена.

Ранее представитель правительства Удмуртии сообщил РИА Новости, что девять подростков, отбывающих наказание в воспитательной колонии в Ижевске, нанесли себе порезы в ночь на вторник. Их состояние оценивалось как удовлетворительное, подросткам оказали медицинскую помощь, их не пришлось госпитализировать. В пресс-службе управления ФСИН по региону заявили, что подростки требовали послаблений режима, их действия несли "демонстративно-шантажный характер". В ведомстве уточнили, что подростки нанесли себе поверхностные порезы предплечий.

"Кузнецова обсудила чрезвычайное происшествие с руководством региона, направлен запрос в прокуратуру", — говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

Как отмечается, предварительная проверка показала, что воспитанники таким образом протестовали против запрета курения на территории колонии.

"Одной из причин случившегося является, в том числе, влияние криминальной субкультуры. Получаем в оперативном режиме всю необходимую информацию о ситуации в ижевской колонии, о состоянии здоровья пострадавших, а также о воспитательных мероприятиях, направленных на профилактику подобного поведения воспитанников", — сказала Кузнецова, чьи слова приводит аппарат уполномоченного.

По данным пресс-службы, уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева вместе со всеми профильными службами немедленно выехали в колонию, начальник регионального управления ФСИН Владимир Добрынин провел совещание с участием представителей прокуратуры и Следственного комитета.