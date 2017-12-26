СК проверяет информацию о насилии со стороны сотрудников ГИБДД под Самарой

САМАРА, 26 дек — РИА Новости. Следственный комитет РФ проверяет сообщение о насилии со стороны сотрудников ГИБДД под Самарой, сообщили РИА Новости в СУСК по региону.

"Проводится проверка на наличие признаков состава преступления как в действиях заявителей, так и в действиях сотрудников ДПС", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в городе Нефтегорске Самарской области 16 декабря. Видео, где, предположительно, сотрудник ГИБДД, сбивает человека и брызгает баллончиком в лицо, было опубликовано на Youtube и социальных сетях. На видеозаписи видно, как двое полицейских задерживают мужчину и сажают его в патрульный автомобиль. Сотрудники ГИБДД требуют от мужчин прекратить съемку и разойтись, но те продолжают снимать. Затем в ролике показано, как патрульная машина сбивает одного из мужчин, также, предположительно, полицейский брызгает газовым баллончиком в сторону снимающих.

Как сообщил представитель федерации автовладельцев России в Самаре Андрей Арзаматов, к нему обратились два человека, которые сообщили о том, что стали жертвами насилия со стороны сотрудников ГИБДД.

"Мы помогли составить обращение в УСБ ГУМВД и в Следственный комитет. Подобные действия, которые совершают на видео сотрудники ГИБДД, не допустимы и являются нарушением закона", — добавил он.