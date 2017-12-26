Кузнецова рассказала, почему воспитанники ижевской колонии порезали себя

УФА, 26 дек — РИА Новости. Подростки в воспитательной колонии Ижевска нанесли себе порезы из-за запрета курения на территории учреждения, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка РФ Анны Кузнецовой.

Ранее власти Удмуртии сообщили, что девять подростков, отбывающих наказание в воспитательной колонии в Ижевске, нанесли себе порезы предплечий. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. В управлении ФСИН по республике сообщали, что подростки таким образом требовали послабления режима, их действия носили шантажный характер.

"Предварительная проверка показала, что совершенные действия стали демонстративным актом протеста воспитанников против курения на территории колонии со стороны руководства пенитенциарного учреждения",- говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева вместе со всеми профильными службами выехали в колонию для проверки.

"Одной из причин случившегося является в том числе влияние криминальной субкультуры. Получаем в оперативном режиме всю необходимую информацию по ситуации в ижевской колонии, о состоянии здоровья пострадавших, а также о воспитательных мероприятиях, направленных на профилактику подобного поведения воспитанников", — цитируются в сообщении слова Кузнецовой.

В пресс-службе добавили, что омбудсмен обсудила чрезвычайное происшествие с руководством региона, направлен запрос в прокуратуру.