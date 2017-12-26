Кузнецова рассказала, почему воспитанники ижевской колонии порезали себя

УФА, 26 дек — РИА Новости. Подростки в воспитательной колонии Ижевска нанесли себе порезы из-за запрета курения на территории учреждения, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка РФ Анны Кузнецовой.
"Предварительная проверка показала, что совершенные действия стали демонстративным актом протеста воспитанников против курения на территории колонии со стороны руководства пенитенциарного учреждения",- говорится в сообщении.
Отмечается, что уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева вместе со всеми профильными службами выехали в колонию для проверки.
"Одной из причин случившегося является в том числе влияние криминальной субкультуры. Получаем в оперативном режиме всю необходимую информацию по ситуации в ижевской колонии, о состоянии здоровья пострадавших, а также о воспитательных мероприятиях, направленных на профилактику подобного поведения воспитанников", — цитируются в сообщении слова Кузнецовой.
В пресс-службе добавили, что омбудсмен обсудила чрезвычайное происшествие с руководством региона, направлен запрос в прокуратуру.