Ряд свидетелей по делу о перестрелке на Рочдельской могут стать обвиняемыми

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы направил следствию материалы в отношении нескольких свидетелей по делу о перестрелке у ресторана Elements на Рочдельской улице Москвы, после которой был задержан Захарий Калашов, известный как "вор в законе" Шакро Молодой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Материалы в отношении свидетелей направить для проверки в порядке статьи 144 УПК РФ (Порядок рассмотрения сообщения о преступлении)", — решила судья Татьяна Васюченко.

Всего судья назвала несколько фамилий, среди них — частный детектив, которого наняла Жанна Ким — владелица ресторана, где произошла перестрелка. Правоохранительным органам предстоит оценить, не нарушали ли законодательство действия свидетелей во время конфликта.

По данным следствия, конфликт разгорелся между адвокатами, представляющими интересы владелицы ресторана Elements Жанны Ким, и криминальными авторитетами, отстаивающими позицию дизайнера Фатимы Мисиковой, которая настаивала на возврате ей долга в восемь миллионов рублей.

Оперуполномоченный Ильдар Шакиров приговорен к 3 годам и 6 месяцам заключения, участковый Ринат Зинатуллин и сослуживец Шакирова Денис Ромашкин — к 2 и 4 годам лишения свободы соответственно. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима. Помимо этого, суд запретил им несколько лет после освобождения занимать должности на госслужбе.

Изначально их заподозрили в халатности, но затем ужесточили обвинение до злоупотребления полномочиями. Подсудимым грозило до десяти лет лишения свободы. Потерпевшим по этому делу проходит экс-сотрудник КГБ, адвокат Эдуард Буданцев, который во время инцидента, по версии следствия, из наградного пистолета застрелил двух человек и еще нескольких ранил.

В отношении Буданцева возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (он содержится под домашним арестом). В отношении других участников конфликта, в том числе Андрея Кочуйкова, известного в криминальном мире как Итальянец, — по статьям "Вымогательство" и "Хулиганство".

Захарий Калашов был взят под стражу по делу о вымогательстве — именно он, как считает следствие, организовал вымогательство восьми миллионов рублей у владелицы ресторана. Его дело рассматривает Никулинский суд Москвы.