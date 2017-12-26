ДТП с автобусом в Москве: расследование и внеплановые проверки транспорта

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Водитель автобуса В.Тихонов на месте ДТП на Кутузовском проспекте

Водитель автобуса В.Тихонов на месте ДТП на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Следователи изучают различные версии аварии у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, проверяются слова о неисправности тормозной системы автобуса. Как стало известно во вторник, расследование передано в центральный аппарат СК России. Задержанный ранее водитель автобуса госпитализирован.

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в столице проведена проверка автобусного парка. Внеплановую диагностику прошли 8 тысяч автобусов, неисправных выявлено не было.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы – по уточненным данным, четыре человека погибли, 11 получили травмы. Девять человек остаются в больницах.

Водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности … не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем".

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В ситуации разбирается следствие, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Водитель задержан.

Расследование

Следователи продолжают расследование аварии. Как сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова, следствием рассматриваются различные версии случившегося, в частности, проверяются слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса.

Кроме того, изъяты видеозаписи с камер наблюдения с места ЧП.

"К настоящему моменту изъята и изучается вся необходимая документация, а также записи с камер видеонаблюдения", — сказала Иванова.

Следствие также разыскивает очевидцев произошедшего и просит их обратиться в территориальное следственное управление.

Как позже сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, расследование дела передано в центральный аппарат ведомства.

Водитель в больнице

"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дальнейшее расследование резонансного ДТП передано в главное следственное управление СК РФ. К нему подключились наиболее квалифицированные следователи и следователи-криминалисты, имеющие опыт расследования таких преступлений", — сказала она.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве также сообщила, что водитель въехавшего в подземный переход автобуса госпитализирован.

"В настоящее время водитель автобуса госпитализирован в одну из городских больниц", — сказала Иванова.

По словам собеседницы агентства, сотрудники СК продолжат следственные действия с водителем, как только получат соответствующее разрешение врачей.

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Состояние пострадавших

Девять человек, пострадавших в результате аварии с участием автобуса на Кутузовском проспекте, остаются в городских больницах. Из них двое в тяжелом состоянии, шесть человек в состоянии средней степени тяжести и один — в удовлетворительном, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы", — говорится в сообщении на официальном портале мэра столицы.

Отмечается, что дополнительно сформированы бригады из главных специалистов, в том числе, нейрохирургов, хирургов-травматологов, которые объезжают московские клиники, проводят консилиумы и вместе с врачами больниц принимают участие в лечении пострадавших.

Что касается четверых погибших, то все они опознаны.

Внеплановая проверка

Произошедшее стало причиной проверки автобусного парка столицы, соответствующее распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин. По информации столичного департамента транспорта, проверка не выявила неисправных автобусов.

"По поручению мэра Москвы проведена внеплановая проверка автопарков всех перевозчиков, которые официально обслуживают маршруты в Москве — это ГУП "Мосгортранс" и частные перевозчики, которые работают по государственным контрактам. Результаты диагностики – все автобусы регулярных маршрутов находятся в исправном техническом состоянии", — говорится в сообщении.

Всего, по информации ведомства, внеплановую диагностику прошли 8 тысяч автобусов Москвы.

"Специалисты провели диагностику всех систем и оборудования, влияющего на безопасность перевозок: двигателей, трансмиссий и тормозных механизмов, электронного оборудования и других бортовых систем. Также проверена документация о прохождении планового технического обслуживания подвижного состава", — пояснили в ведомстве.

На месте ЧП

Кроме того, перед выходом на маршруты были проверены более 9 тысяч водителей. Особое внимание уделялось процессу прохождения медицинского осмотра водителей перед выходом на линию. Так, только в "Мосгортранс" во всех филиалах предприятия проверено 7653 водителя, у коммерческих перевозчиков проверку прошли свыше полутора тысяч водителей, подчеркнули в столичном департаменте транспорта.

Во вторник люди продолжали возлагать у перехода возле станции метро "Славянский бульвар" живые цветы, передает корреспондент РИА Новости. Некоторые, несмотря на снегопад, пытаются зажечь свечи. Подземный переход уже работает в обычном режиме.

Возле бордюра, отделяющего тротуар от проезжей части на Кутузовском проспекте, никаких ограждений не установлено. Пешеходы проходят из перехода к станции метро "Славянский бульвар" и к остановкам наземного транспорта.

Как сообщалось ранее, к утру вторника рабочие восстановили поврежденные части входа: на фоне старой серой плитки отчетливо выделяется участок новой — белой. В переходе пахнет краской, а на столе у входа лежат гвоздики, розы, еловые веточки, плюшевая игрушка, а также занесенная снегом шапка.