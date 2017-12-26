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Происшествия

ДТП с автобусом в Москве: расследование и внеплановые проверки транспорта

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Главное за 26 декабря 2017 года (9)
17:1926.12.2017
(обновлено: 18:59 26.12.2017)
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© Фото : АГН "Москва" / Сергей Киселев Водитель автобуса В.Тихонов на месте ДТП на Кутузовском проспектеВодитель автобуса В.Тихонов на месте ДТП на Кутузовском проспекте
© Фото : АГН "Москва" / Сергей Киселев

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Следователи изучают различные версии аварии у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы, проверяются слова о неисправности тормозной системы автобуса. Как стало известно во вторник, расследование передано в центральный аппарат СК России. Задержанный ранее водитель автобуса госпитализирован.

Эвакуация автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Дело о наезде автобуса на толпу в Москве передали в Центральный аппарат СК
По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в столице проведена проверка автобусного парка. Внеплановую диагностику прошли 8 тысяч автобусов, неисправных выявлено не было.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы – по уточненным данным, четыре человека погибли, 11 получили травмы. Девять человек остаются в больницах.

Водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности … не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем".

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© Ruptly , МЧС РФ
Автобус въехал в толпу у метро "Славянский бульвар". Съемка камеры слежения

В ситуации разбирается следствие, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Водитель задержан.

Расследование

Эвакуация автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Врач рассказал о состоянии трех пострадавших в ЧП с автобусом в Москве
Следователи продолжают расследование аварии. Как сообщила РИА Новости во вторник старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова, следствием рассматриваются различные версии случившегося, в частности, проверяются слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса.

Кроме того, изъяты видеозаписи с камер наблюдения с места ЧП.

"К настоящему моменту изъята и изучается вся необходимая документация, а также записи с камер видеонаблюдения", — сказала Иванова.

Следствие также разыскивает очевидцев произошедшего и просит их обратиться в территориальное следственное управление.

Как позже сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, расследование дела передано в центральный аппарат ведомства.

Сотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СК в Москве выясняет, были ли сломаны тормоза у въехавшего в толпу автобуса
"По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дальнейшее расследование резонансного ДТП передано в главное следственное управление СК РФ. К нему подключились наиболее квалифицированные следователи и следователи-криминалисты, имеющие опыт расследования таких преступлений", — сказала она.

Водитель в больнице

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве также сообщила, что водитель въехавшего в подземный переход автобуса госпитализирован.

"В настоящее время водитель автобуса госпитализирован в одну из городских больниц", — сказала Иванова.

По словам собеседницы агентства, сотрудники СК продолжат следственные действия с водителем, как только получат соответствующее разрешение врачей.

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© Ruptly
Не пил, в аварии не попадал – соседи о водителе въехавшего в переход автобуса

Состояние пострадавших

Девять человек, пострадавших в результате аварии с участием автобуса на Кутузовском проспекте, остаются в городских больницах. Из них двое в тяжелом состоянии, шесть человек в состоянии средней степени тяжести и один — в удовлетворительном, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы", — говорится в сообщении на официальном портале мэра столицы.

Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Водителя въехавшего в переход в Москве автобуса госпитализировали
Отмечается, что дополнительно сформированы бригады из главных специалистов, в том числе, нейрохирургов, хирургов-травматологов, которые объезжают московские клиники, проводят консилиумы и вместе с врачами больниц принимают участие в лечении пострадавших.

Что касается четверых погибших, то все они опознаны.

Внеплановая проверка

Произошедшее стало причиной проверки автобусного парка столицы, соответствующее распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин. По информации столичного департамента транспорта, проверка не выявила неисправных автобусов.

Эвакуация автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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После ЧП с автобусом в Москве на "горячую линию" поступило 113 звонков
"По поручению мэра Москвы проведена внеплановая проверка автопарков всех перевозчиков, которые официально обслуживают маршруты в Москве — это ГУП "Мосгортранс" и частные перевозчики, которые работают по государственным контрактам. Результаты диагностики – все автобусы регулярных маршрутов находятся в исправном техническом состоянии", — говорится в сообщении.

Всего, по информации ведомства, внеплановую диагностику прошли 8 тысяч автобусов Москвы.

"Специалисты провели диагностику всех систем и оборудования, влияющего на безопасность перевозок: двигателей, трансмиссий и тормозных механизмов, электронного оборудования и других бортовых систем. Также проверена документация о прохождении планового технического обслуживания подвижного состава", — пояснили в ведомстве.

Эвакуация автобуса, въехавшего в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ГАЗ рассказал об итогах анализа деталей автобуса, въехавшего в переход
Кроме того, перед выходом на маршруты были проверены более 9 тысяч водителей. Особое внимание уделялось процессу прохождения медицинского осмотра водителей перед выходом на линию. Так, только в "Мосгортранс" во всех филиалах предприятия проверено 7653 водителя, у коммерческих перевозчиков проверку прошли свыше полутора тысяч водителей, подчеркнули в столичном департаменте транспорта.

На месте ЧП

Во вторник люди продолжали возлагать у перехода возле станции метро "Славянский бульвар" живые цветы, передает корреспондент РИА Новости. Некоторые, несмотря на снегопад, пытаются зажечь свечи. Подземный переход уже работает в обычном режиме.

Цветы у станции метро Славянский бульвар в Москве, где рейсовый автобус 25 декабря 2017 года въехал в подземный пешеходный переход
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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К переходу у метро "Славянский бульвар" продолжают приносить цветы и свечи
Возле бордюра, отделяющего тротуар от проезжей части на Кутузовском проспекте, никаких ограждений не установлено. Пешеходы проходят из перехода к станции метро "Славянский бульвар" и к остановкам наземного транспорта.

Как сообщалось ранее, к утру вторника рабочие восстановили поврежденные части входа: на фоне старой серой плитки отчетливо выделяется участок новой — белой. В переходе пахнет краской, а на столе у входа лежат гвоздики, розы, еловые веточки, плюшевая игрушка, а также занесенная снегом шапка.

Автобус протаранил прохожих на западе Москвы
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКрупная авария произошла в понедельник днем у станции метро "Славянский бульвар".Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Крупная авария произошла в понедельник днем у станции метро "Славянский бульвар".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПассажирский автобус протаранил людей на Можайском шоссе и въехал в подземный переход.Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пассажирский автобус протаранил людей на Можайском шоссе и въехал в подземный переход.
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтактеВ результате аварии погибли четыре человека, девять - госпитализированы, еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте.Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтакте
В результате аварии погибли четыре человека, девять - госпитализированы, еще двум пострадавшим помощь была оказана на месте.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа место происшествия прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил провести проверку всего автобусного парка столицы.Мэр Москвы Сергей Собянин на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На место происшествия прибыл мэр Москвы Сергей Собянин. Он поручил провести проверку всего автобусного парка столицы.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам водителя автобуса, машина в какой-то момент начала двигаться самостоятельно, он пытался ее остановить, но тормоза не сработали.Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По словам водителя автобуса, машина в какой-то момент начала двигаться самостоятельно, он пытался ее остановить, но тормоза не сработали.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосле аварии было возбуждено уголовное дело по двум статьям - об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении ПДД.Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
После аварии было возбуждено уголовное дело по двум статьям - об оказании услуг ненадлежащего качества и нарушении ПДД.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПоследствия аварии ликвидируют более 90 человек и 35 единиц техники.Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Последствия аварии ликвидируют более 90 человек и 35 единиц техники.
© РИА Новости / Даниил ШереметВ Минтрансе Подмосковья сообщили, что автобус, попавший в ДТП, перед выходом на рейс был исправен.Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Даниил Шеремет
В Минтрансе Подмосковья сообщили, что автобус, попавший в ДТП, перед выходом на рейс был исправен.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПострадавших с места аварии эвакуировали не только машины скорой помощи, но и два вертолета Московского авиационного центра.Вертолет экстренной медицинской помощи на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Пострадавших с места аварии эвакуировали не только машины скорой помощи, но и два вертолета Московского авиационного центра.
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтактеВ ГУМВД по Москве пока рассматривают две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© Фото : Даниил Сазонов/ВКонтакте
В ГУМВД по Москве пока рассматривают две версии произошедшего: водитель не справился с управлением или автобус был неисправен.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВместе с мэром Москвы на место аварии приехали его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, а также руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.Руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Вместе с мэром Москвы на место аварии приехали его заместитель по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, а также руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
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Происшествия
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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g.azanov
Судя по видео с камер, это-террорист! Чтоб он придурком остался!
17:57
26.12.2017
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