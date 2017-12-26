Гендиректор "Воентелекома" не признает вину в мошенничестве

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава подведомственной Минобороны компании "Воентелеком" Александр Давыдов не признает вину по подозрению в многомиллионном хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Вину мой подзащитный не признал. Прошу избрать в отношении моего подзащитного меру пресечения в виде домашнего ареста или залога на сумму 10 млн рублей", — сказала его адвокат Марина Макееева в Хамовническом суде Москвы.

Сам Давыдов поддержал своего защитника. "Дело было возбуждено по моему собственному заявлению. Об уголовных делах мне было известно, о чем я ранее уведомил правоохранительные органы", — сказал он.

По его словам, он дал указания своим подчинённым сотрудничать со следствием.

Давыдова подозревают по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупно размере).

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники сообщила о задержании фигуранта.

Согласно данным газеты, Давыдова подозревают в хищении около 500 миллионов рублей в ходе реализации госконтрактов на поставку спецтехники министерству обороны. Ранее издание писало о задержании первого заместителя гендиректора "Воентелекома" Олега Савицкого и финдиректора компании Евгения Жилкова по подозрению в особо крупном мошенничестве при поставках спецтехники.

По данным газеты, в понедельник сотрудники Главного военного следственного управления и оперативники ФСБ провели обыски в кабинете и машине Давыдова, а затем он был задержан и допрошен в ГВСУ.

Согласно материалам расследования, "Воентелеком" заключал с Минобороны контракты на поставку спецоборудования и на осуществление авторского надзора за спутниковой связью, а затем использовал различные схемы для завышения стоимости своих продуктов и услуг, пишет издание. "Например, за один маршрутизатор Минобороны платило по 1 миллиону рублей, в то время как его рыночная стоимость, по подсчетам следствия, не превышала 350 тысяч рублей", — говорится в сообщении.