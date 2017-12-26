Пензенский губернатор о деле бывшего заместителя: следствие разберется

ПЕНЗА, 26 дек — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, комментируя уголовное преследование своего бывшего заместителя Валерия Савина, ставшего фигурантом дела о мошенничестве при получении права на дачный участок, заявил, что следствие разберется и все нарушившие закон должны нести ответственность.

Ранее СУСК по региону сообщило, что Савин, ушедший в отставку в конце ноября, подозревается в получении мошенническим путем права на земельный участок в одном из садоводческих товариществ в Пензе стоимостью 460 тысяч рублей, чем был причинен ущерб городу в крупном размере. Бывшему вице-губернатору грозит до шести лет лишения свободы.

"Все знают мою позицию: если человек нарушает закон, он должен нести ответственность. Если говорить о Савине, то характеризую его как хорошего работника, профессионала, с положительной стороны. Что касается уголовного дела, то следственные органы разберутся. Нужно все делать по закону", — сказал Белозерцев на пресс-конференции во вторник.

Глава региона не исключил, что Савин может вернуться на работу в органы власти.

"Все зависит от решения суда. Он профессионал, в подготовку которого государство вложило немалые средства. Как к человеку хорошо к нему отношусь, но тут все решит суд", — пояснил Белозерцев.

Ранее СУСК по региону сообщило, что замглавы администрации Пензы подозревается в служебном подлоге, связанном с предоставлением в собственность гражданину задним числом дачного участка стоимостью не менее 1,6 миллиона рублей. В прокуратуре региона уточнили РИА Новости, что дело связано с бесплатным предоставлением участка Савину, соответствующее постановление мэрии отменено после прокурорского протеста, а самому Савину предложили добровольно расторгнуть договор о передаче ему этой земли. Губернатор Белозерцев 28 ноября сообщил об отставке Савина по собственному желанию.