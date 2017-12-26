Совладельца лишенного лицензии банка "Клиентский" обвинили в растрате

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы отправил под домашний арест совладельца банка "Клиентский" Александра Кленовского по уголовному делу о растрате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"По ходатайству следствия суд избрал в отношении Кленовского меру пресечения в виде домашнего ареста", — сказала она.

По статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере" топ-менеджеру грозит до десяти лет лишения свободы. Обвинение уже предъявлено, отметила Царева.

Обстоятельства вмененной Кленовскому растраты в суде не уточнили, но, по данным СМИ, речь идет о предполагаемом "исчезновении" крупного вклада знаменитого актера Олега Табакова. Подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

Согласно информации на сайте ЦБ РФ, в июле 2015 года у банка была отозвана лицензия из-за неудовлетворительных активов, неадекватной оценки собственного кредитного портфеля и высокорискованной, агрессивной политики привлечения клиентов и других нарушений.

"Клиентский" участвовал в системе страхования вкладов. По величине активов, по данным ЦБ, на 1 июня 2015 года банк занимал 200-е место в банковской системе РФ. Кленовский контролировал 17,8% кредитной организации.