СК возбудит дело после смерти жителя Урала, к которому не приехала скорая

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти мужчины, погибшего по причине несвоевременного оказания медицинской помощи, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Свердловской области незамедлительно возбудить уголовное дело по факту инцидента, произошедшего в минувшие выходные в одном из общежитий города Березовского. Сообщалось, что мужчина почувствовал недомогание и попросил вызвать для него бригаду скорой медицинской помощи. Но… медики отказались принять вызов после того, как выяснили, что мужчина нетрезв. В итоге потерпевший скончался", — заявила она.

Также Бастрыкин поручил выяснить не только причину смерти мужчины, но и все обстоятельства произошедшего, а также проверить действия диспетчера и работников станции скорой помощи при получении сообщения об умирающем мужчине.