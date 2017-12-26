ФСИН рассказала о требованиях порезавших себя в ижевской колонии подростков

УФА, 26 дек – РИМА Новости. Подростки из воспитательной колонии в Ижевске, нанесшие себе порезы предплечий, требовали послаблений режима, их действия несли шантажный характер, заявили во вторник в пресс-службе управления ФСИН по Удмуртии.

Ранее представитель правительства региона сообщил РИА Новости, что девять подростков, отбывающих наказание в воспитательной колонии, нанесли себе порезы в ночь на вторник. Их состояние оценивалось как удовлетворительное, подростков не пришлось госпитализировать. Глава Удмуртии Александр Бречалов взял ситуацию под личный контроль, также проверку инцидента проводит региональный детский омбудсмен.

"Действия осужденных носили демонстративно-шантажный характер и были совершены с целью послабления режима содержания. Всем осужденным оказана необходимая медицинская помощь, в госпитализации осужденные не нуждаются", — говорится в сообщении УФСИН.

В ведомстве уточнили, что подростки нанесли себе поверхностные порезы предплечий.

Колония работает в штатном режиме, проводится процессуальная проверка, добавили в пресс-службе. На место происшествия прибыли руководство и специалисты УФСИН, а также представители прокуратуры.