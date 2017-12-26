Главе УСБ СК предъявлены обвинения во взятках на 550 тысяч долларов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко обвиняется в получении двух взяток в размере 500 тысяч долларов и 50 тысяч долларов, говорится на канале Генпрокуратуры России в Telegram.

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32.1% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

22.4% Разве что высшая мера поможет

23.9% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

По версии следствия, в 2016 году Максименко вместе с соучастником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил 500 тысяч долларов за способствование совершению незаконных действий по одному из уголовных дел, которое расследовало территориальное подразделение СК РФ.

Также он обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере 50 тысяч долларов за организацию в интересах взяткодателя незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.