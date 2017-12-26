МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко обвиняется в получении двух взяток в размере 500 тысяч долларов и 50 тысяч долларов, говорится на канале Генпрокуратуры России в Telegram.
18.3%Большими реальными сроками
32.1%Крупными штрафами и конфискацией имущества
3.3%Запретом занимать руководящие должности
22.4%Разве что высшая мера поможет
23.9%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
Также он обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере 50 тысяч долларов за организацию в интересах взяткодателя незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.