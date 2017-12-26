Скончался один из создателей российского интернета Валерий Бардин

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Один из создателей российского интернета Валерий Бардин скончался в возрасте 63 лет, сообщил его друг и коллега Дмитрий Бурков на своей странице в Facebook.

Бардин родился 6 января 1954 года, в 1982 году окончил Московский инженерно-физический институт. Работал программистом в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова (сейчас Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт"). Именно там при его активном участии в конце 1980-х годов создали компьютерную сеть, которую вскоре подключили к интернету.

Впоследствии Бардин запускал большое количество проектов в области компьютерных сетей и информационных технологий. Среди них — советская операционная система ДЕМОС, первые в России интернет-провайдеры "Демос" и "Релком", новостное интернет-СМИ "Национальная служба новостей", Национальная электронная библиотека, аналитическая база данных "Интегрум".

Лауреат премии Совета министров СССР (1988 год), обладатель Национальной Intel Интернет-премии 2000 года в номинации "Дело Всей Жизни".