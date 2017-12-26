В Карелии два железнодорожника погибли при устранении обрыва ЛЭП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Следственные органы Карелии организовали доследственную проверку после гибели двух работников железной дороги при устранении обрыва высоковольтной линии электропередачи, сообщает СУСК РФ по республике.

"Двадцать пятого декабря… на участке железной дороги в Суоярвском районе обнаружены тела двух работников железной дороги. По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка. Установлено, что мужчины, являясь железнодорожниками, находились на работе и устраняли обрыв высоковольтной линии электропередач, примыкающей к железнодорожному полотну. При производстве работ мужчины получили удар электрическим током и погибли", — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУСК.