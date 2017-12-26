В Забайкалье после схода вагонов восстановили движение по первому пути

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Восстановлено движение по первому пути перегона Бада – Жипхеген Забайкальской железной дороги, где сошли с рельсов грузовые вагоны, сообщается на сайте РЖД.
"26 декабря в 12:32 (мск) восстановлено движение по первому пути перегона Бада – Жипхеген Читинского региона Забайкальской железной дороги. Пассажиры задержанных поездов № 19 Пекин – Москва, № 7 Владивосток – Новосибирск, № 100 Москва – Владивосток, № 322 Иркутск – Забайкальск и № 99 Владивосток – Москва отправлены по маршрутам следования", — говорится в сообщении.
Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются. Координацию работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации осуществляет оперативный штаб РЖД. Причины происшествия устанавливаются.
Транссиб — двухпутная дорога, движение в каждом направлении идет только по одному пути.