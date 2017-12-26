Подземный переход у метро "Славянский бульвар" работает в обычном режиме

Цветы у станции метро Славянский бульвар в Москве, где рейсовый автобус 25 декабря 2017 года въехал в подземный пешеходный переход

Цветы у станции метро Славянский бульвар в Москве, где рейсовый автобус 25 декабря 2017 года въехал в подземный пешеходный переход

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Подземный пешеходный переход у станции метро "Славянский бульвар", куда москвичи принесли сотни цветов в память о жертвах ДТП, работает в обычном режиме, передает корреспондент РИА Новости.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы — по уточненным данным, четыре человека погибли, 11 получили травмы. Девять человек остаются в больницах.

Жители и гости столицы практически без ограничений пользуются переходом. Заградительный конус установлен с правой стороны на ступеньках перехода, куда въехал автобус. Но это не создает проблем для передвижения. Слева перехода установлен небольшой столик, куда возлагают цветы. Букеты также оставляют справа, складывая их на парапете. Некоторые приносят мягкие игрушки.

Водитель, который был сразу задержан, заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", а тормоза перестали работать. Однако эксперты группы "ГАЗ" (производителя автобуса) сообщили, что водитель "с большой долей вероятности… не задействовал ни одну из тормозных систем, не говоря о простой возможности торможения двигателем". В ситуации разбирается следствие, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.