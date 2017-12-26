Генпрокуратура утвердила обвинение по делу главы УСБ СК Максименко

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о взятках руководителя Главного управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, сообщает ведомство на своем канале в Telegram.

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя Главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаила Максименко. Он обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере", — говорится в сообщении.