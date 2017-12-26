СК уточнил число погибших при пожаре в жилом доме на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 дек — РИА Новости. Число погибших в результате пожара в многоквартирном доме в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа выросло с четырех до семи человек, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

Пожар произошел в ночь на воскресенье в частично расселенном деревянном доме на 16 квартир, который был признан аварийным в 2015 году. Как сообщало региональное управления МЧС, погибли женщина, двое ее детей, а также подросток из другой семьи, еще три человека были госпитализированы. После случившегося в окружном следственном управлении СК РФ возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

"Останки еще трех человек были обнаружены в понедельник вечером", — отметили в следственном управлении.

По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, в настоящее время проводится идентификация тел, говорить о личностях погибших рано.

В понедельник в пресс-службе главы региона Дмитрия Кобылкина РИА Новости сообщили, что двум семьям погибших будет выделено по 1 миллиону рублей, также материальная помощь предусмотрена каждому собственнику жилья. В настоящее время местные власти решают вопрос с формированием жилого фонда для погорельцев.